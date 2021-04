G.P. 7:30 Sulle tracce di Clemente al Museo Sanna Sulle tracce di Clemente: martedì 27 aprile, alle ore 11.00, presentazione online della mostra allestita presso il Padiglione Clemente del Museo Sanna” di Sassari su un progetto di Antonio Marras



Sulle tracce di Clemente, allestita presso il Padiglione Clemente del Museo Nazionale Archeologico ed Etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari, su un progetto di Antonio Marras.



Il Padiglione Clemente, dove sarà allestita la mostra realizzata a seguito di uno studio curato dal famoso stilista algherese, è stato realizzato nel 1950 per volontà del Cav. Gavino Clemente, noto ebanista sassarese che nel 1947 donò al museo la sua ricca collezione etnografica, a condizione che fosse esposta in un apposito padiglione a lui intitolato. L’edificio fu trasformato nel decennio 1980-1990 e attualmente, si presenta come una galleria su due livelli che viene utilizzata prevalentemente per esposizioni temporanee.



L'iniziativa, alla quale si può partecipare contattando il Museo e compilando dei moduli di adesione, è a cura della Direzione regionale Musei Sardegna e del Prof. Arch. Bruno Billeci. Interverranno Bruno Billeci, Direttore Regionale Musei Sardegna, Elisabetta Grassi, Direttrice Museo Nazionale G.A. Sanna, Antonio Marras, stilista e designer e Salvatore Rubino, vicepresidente Fondazione Sardegna.