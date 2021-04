Red 11:06 Omicidio a Sassari: fermato un 24enne Ieri sera, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari ha rintracciato e fermato un 24enne, sospettato dell’omicidio di Antonio Fara, il barista trovato morto ieri mattina nel suo appartamento



SASSARI - Ieri sera (venerdì), i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari ha rintracciato e fermato un 24enne, sospettato dell’omicidio di Antonio Fara, il barista trovato morto ieri mattina nel suo appartamento. Il giovane è stato trovato seduto su una panchina nella periferia della città, intento a bere una birra e a fumare. All’atto dell’arresto non ha voluto parlare con gli investigatori.



I sospetti sono ricaduti immediatamente sul giovane, in quanto dalle telecamere installate nel condominio e su alcune strade limitrofe è stato immortalato entrare e uscire dall’appartamento di Fara in orari compatibili con l’omicidio. Inoltre, dalle testimonianze raccolte è emerso che, da qualche giorno, la vittima avesse offerto ospitalità al ragazzo, che, pur se di buona famiglia, da tempo viveva di espedienti in strada.



Ancora oscure le motivazioni che hanno portato il giovane all’insano gesto. Il 26enne, cultore di arti marziali, aveva qualche trascorso violento. Intanto, i militari del Ris di Cagliari stanno proseguendo le operazioni nell’abitazione di Antonio Fara, per raccogliere tutti gli elementi utili a ricostruire l’accaduto.