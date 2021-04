Alghero: positivi sempre giù -41

21:41 Covid-19: la Sardegna conferma il trend positivo Per il quinto giorno consecutivo sono più i guariti (288) dei nuovi casi (254). Sono 378 le persone attualmente ricoverate in ospedale in reparti non intensivi (dieci in più rispetto all´ultimo dato, mentre scendono da cinquantadue a cinquantuno i pazienti in Terapia intensiva. Quattro i decessi nelle ultime ventiquattro ore