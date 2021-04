Cor 17:33 Navi e aerei: 2.586 controlli e 5 sanzioni Tra le ore 18 del 23 aprile e le ore 18 del 24 aprile, 1.078 nell’aeroporto di Cagliari e 375 in quello di Alghero; 721 nel porto di Olbia, 325 in quello di Porto Torres, 48 a Cagliari, 22 ad Arbatax e 17 a Santa Teresa di Gallura



Commenti CAGLIARI - Sono ripresi da lunedì 22 marzo i controlli realizzati dal Corpo forestale della Regione per vigilare sul rispetto delle regole stabilite per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Tra le ore 18 del 23 aprile e le ore 18 del 24 aprile, sono stati effettuati 2.586 controlli negli scali aeroportuali e portuali: 1.078 nell’aeroporto di Cagliari e 375 in quello di Alghero; 721 nel porto di Olbia, 325 in quello di Porto Torres, 48 a Cagliari, 22 ad Arbatax e 17 a Santa Teresa di Gallura. Sono state notificate cinque contestazioni: quattro per assenza di giustificato motivo e una per mancata registrazione nell’applicazione "Sardegna sicura", rispettivamente nei porti di Olbia e di Arbatax. Sono stati effettuati anche 38 controlli nel territorio con una contestazione ad un cittadino che si sarebbe dovuto trovare in quarantena.