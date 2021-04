Red 14:03 Più pediatri a Sassari: mille firme in una settimana La carenza di dottori per l’infanzia è un grave problema per Manuela Piu, promotrice dell’appello su “Change”, che si rivolge direttamente alla Regione autonoma della Sardegna e al Comune







«Al momento, la città di Sassari non ha abbastanza pediatri per soddisfare la richiesta - spiega la promotrice, che prosegue - senza preavviso nei prossimi giorni (entro il 30 aprile) verranno licenziati tre pediatri di nomina provvisoria, che avevano contratto annuale fino a novembre 2021, creando un enorme disservizio per le famiglie che non troveranno posto negli elenchi degli specialisti che restano».



Il testo evidenzia, quindi, il grave danno per le famiglie turritane, e conclude con un accorato appello: «Chiediamo che non venga concluso il contratto almeno fino alla scadenza».