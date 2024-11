Red 27 aprile 2021 Ritrovato mezzo agricolo rubato: tre denunce L’attività investigativa dei Carabinieri della Stazione di Luras, scattata dalla denuncia di furto sporta da un agricoltore, ha portato al deferimento di due persone per ricettazione e uno per incauto acquisto, nonché alla restituzione al legittimo proprietario del mezzo



LURAS - I Carabinieri della Stazione di Luras hanno ritrovato un anziano tempiese in possesso di un mezzo agricolo oggetto di furto avvenuto a Luras a febbraio. Ma l’ignaro signore lo aveva acquistato incautamente da altre due persone, già note alle Forze dell’ordine.



Questo è l’esito dell’attività investigativa scattata dalla denuncia di furto sporta da un agricoltore, che ha portato al deferimento di due persone per ricettazione e uno per incauto acquisto, nonché alla restituzione al legittimo proprietario del mezzo.