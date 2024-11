Cor 28 aprile 2021 Architetti, si rinnova il Consiglio dell´Ordine di Sassari Dimissioni per la presidente uscente Tiziana Campus, eletta al Consiglio Nazionale, al suo posto sino alla conclusione delle operazioni di voto ed al rinnovo delle cariche l´architetta Maria Cristina Marongiu



SASSARI - Nuovo organigramma in vigore per il Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari, che dopo l’elezione della presidente uscente Tiziana Campus al Consiglio Nazionale, e sino al rinnovo della cariche, sarà così composto.



Presidente: Dott. Arch. Maria Cristina Marongiu; Segretario: Dott. Arch. Pietro Peru; Tesoriere: Dott. Arch. Elisabetta Mattu; Vice Presidente: Dott. Arch. Fabrizio Asara; Consiglieri: Marco Dessole, Giovannangela Floris, Luca Mura, Rita Perantoni, Pietro Peru; Arch. Iunior Salvatore Zirano (Sez. B dell'Albo).



Con l'approvazione della delibera del 26 aprile 2021, secondo quanto previsto dal DPR 8 luglio 2005 n.169, sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Sassari per il quadriennio 2021/2025. Le operazioni di voto avranno inizio dalla giornata dell’11 maggio 2021 ed a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 si svolgeranno online su piattaforma dedicata, così da consentire a tutti gli iscritti una più ampia e semplice partecipazione. Tutti i documenti ufficiali sono consultabili sul sito istituzionale dell'Ordine.



Foto d'archivio