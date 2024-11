Red 28 aprile 2021 Municipalità Pirri: giovedì il Consiglio Domani, dalle 17, in videoconferenza, verranno discussi i tre i punti all´Ordine del giorno. In chiusura di lavori, comunicazioni della presidente Maria Laura Manca



CAGLIARI - In videoconferenza, si riunirà domani, giovedì 29 aprile, alle 17, il Consiglio della Municipalità di Pirri. Dopo l'approvazione del documento della Commissione n.6, è previsto l'intervento del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu e della dirigente comunale Francesca Brundu sul Bilancio di previsione 2021-2022-2023. In chiusura di lavori, comunicazioni della presidente Maria Laura Manca.