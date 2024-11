Cor 29 aprile 2021 Da lunedì la Sardegna in arancione Dopo tre settimane in zona rossa l´isola vede avvicinarsi il cambio di colore. L’ufficialità si avrà solo domani con l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Poi, con tutta probabilità, dovranno passare 14 giorni prima dell´eventuale passaggio in giallo



CAGLIARI - Calano i contagi e scende ancora l'Rt su base regionale. Dopo tre settimane in zona rossa la Sardegna si prepara al cambio di colore: da lunedì 3 maggio, infatti, se non ci saranno sorprese, l’Isola passerà in zona arancione. L’ufficialità si avrà solo domani (venerdì), con la diffusione del monitoraggio settimanale dell‘Istituto Superiore di Sanità e poi con l’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza. Non è ancora chiaro poi quanto tempo dovrà trascorrere per l'eventuale classificazione in zona gialla (probabili almeno 14 giorni), considerato che i dati attuali consentirebbero un immediato passaggio alla fascia con minori restrizioni.