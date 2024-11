Red 29 aprile 2021 Ricercato arrestato a Santa Teresa Gallura I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania hanno tratto in arresto un 44enne, destinatario da gennaio di un ordine di esecuzione pena per i reati di atti persecutori, danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio, commessi nel 2017



SANTA TERESA GALLURA – I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Tempio Pausania hanno tratto in arresto un 44enne, destinatario da gennaio di un ordine di esecuzione pena per i reati di atti persecutori, danneggiamento e danneggiamento seguito da incendio, commessi nel 2017. L’uomo aveva fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibile, quando era arrivato l’ordine di cattura.



Ma ieri (mercoledì), dall’analisi delle informazioni in possesso, i militari hanno monitorato un’abitazione del centro di Santa Teresa Gallura dove si riteneva che il 44enne dimorasse. Scattato il blitz, è stato arrestato e dovrà adesso scontare una pena residua di tre anni e undici mesi. Dopo le formalità di rito, i Carabinieri hanno accompagnato l’arrestato nella Casa circondariale di Sassari-Bancali a disposizione dell’Autorità giudiziaria competente.