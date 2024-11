L´Ute Alghero si fa in tre

23/11/2024 Affitti universitari sardi: 105mila euro dal Ministero Potranno usufruire del sostegno gli studenti con un ISEE non superiore a 20mila euro che non godono di altri contributi pubblici per l’alloggio. Gli atenei beneficiari sono l’Università degli Studi di Cagliari (27.469,05) e l’Università degli Studi di Sassari (78.069,94