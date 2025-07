Cor 12:28 Università: pioggia di euro su Olbia Nell´ultima riunione della Giunta regionale una vera e propria pioggia di euro per il potenziamento del polo universitario in Gallura: finanziamenti complessivi per sei milioni di euro



OLBIA - 2.493.000 euro all’Università di Cagliari per l’attivazione e gestione del corso in Ingegneria Navale di Olbia. Altri 750 mila euro sono destinati all’Associazione Consorzio Polo Universitario Olbia di Olbia quale contributo straordinario per i servizi di supporto amministrativo, organizzativo, logistico, promozionale e di assistenza alla didattica dell’Ateneo di Cagliari. Approvato uno stanziamento di 1.974.000 euro destinato all’Università di Sassari per l’attivazione e la gestione del corso di Infermieristica di Olbia. Altri 1.110.000 euro sono stati attribuiti all’Associazione Consorzio Polo Universitario Olbia quale contributo straordinario per i servizi di supporto amministrativo, organizzativo, logistico, promozionale e di assistenza alla didattica dell’Ateneo di Sassari. Il territorio gallurese fa incetta di finanziamenti nell'ultima riunione della giunta regionale presieduta dalla governatrice Alessandra Todde. A darne comunicazione la stessa presidenza.