Red 7 maggio 2021 Maggio rilancia l´arte ad Alghero Venticinque anni di residenze d´arte al Museo Casa Deriu a Bosa e Museo Casa Manno ad Alghero con “Austriamentis 2021”. Esposizione, cinema e video per la riapertura degli spazi museali a maggio, a cura di Valentina Piredda-Sardinia



ALGHERO - Personalità delle arti visive come pure del mondo della letteratura, della storia, psichiatria, psicologia, musica, cinema, arti performative, ecc., hanno soggiornato in Sardegna principalmente a Bosa (dal 1996) e ad Alghero (dal 2006). Attraverso borse di studio il Land Salzburg e l’artista sarda Valentina Piredda-Sardinia hanno promosso e implementato negli anni le residenze d’arte sull’Isola. L’attuale esposizione al Museo Casa Deriu a Bosa è dedicata a opere nate appunto dall’influenza che la Sardegna esercita sulla creazione internazionale.



Lunedì 17 maggio, al Museo Casa Manno di Alghero, il direttore Mauro Porcu terrà la conferenza “A qualcuno piace Wilder”, sul cinema austriaco. Il progetto si svolge in collaborazione con il Comune di Bosa, gli Assessorati Cultura e Beni monumentali, “Tacs-Turismo, ambiente, cultura e sport”, il Forum Austriaco di Cultura–Roma/Ministero degli Affari esteri, il Land Salzburg, l’Associazione Fondo VP-Sardinia, l’Associazione Salpare-Roma e il Museo Casa Manno. Mercoledì 19, il Museo Casa Deriu si arricchirà della videodanza “Nest”, prodotta durante la prima residenza d'arte di questo 2021 nella città sul Fiume Temo.



Nest, di Dario La Stella, Valentina Solinas e Valentina Piredda-Sardinia è parte del progetto “Overlap-eventi tra arte e scienza su biodiversità e migrazione”, realizzato da “Senza confini di pelle”, in collaborazione con ventitre partner internazionali tra cui il Parco nazionale dell’Asinara, Dipartimento Lettere e lingue e beni culturali dell'Università degli studi di Cagliari, Dipartimento Architettura, design e urbanistica di Alghero dell'Università di Sassari, Centro studi Fauna-Porto Torres, Ccnn/Centre chorégraphique national de Nantes e con il sostegno della Regione autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna. Il Museo Casa Deriu di Bosa (tacs.snc@gmail.com), in Corso Vittorio Emanuele II 59, aprirà dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; il Museo Casa Manno di Alghero (info@museocasamanno.it), in Via Santa Barbara, 23, aprirà dal venerdì al lunedì, dalle 16 alle 20.



(Foto Probst/Walkowiak, Orbit)