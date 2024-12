Red 11 maggio 2021 Uccide il figlio dell'ex compagna: ricercato All´alba di oggi, a Tortolì, un 29enne ha accoltellato la 50enne ex compagna ferendola e ne ha ucciso il figlio 19enne, intervenuto per difenderla. Sul posto le Forze dell´ordine, coordinate dal pubblico ministero di Lanusei Giovanni Morra



TORTOLI' – Aveva un divieto di avvicinamento deciso dal Tribunale di Lanusei (per precedenti maltrattamenti all'ex compagna, che avevano portato anche all'arresto), ma non è servito. All'alba di oggi (martedì), un 29enne pakistano è entrato nella casa della 50enne e l'ha gravemente ferita con un coltello.



Peggio è andata al figlio dei lei, il 19enne Mirko Farci che, intervenuto per difendere la madre, è stato ucciso. Pronto l'intervento del personale medico del 118, che ha accompagnato la donna all'Ospedale “Nostra Signora della Mercede” di Lanusei, dov'è ricoverata in gravi condizioni.



Sul posto anche le Forze dell'ordine, coordinate dal pubblico ministero di Lanusei Giovanna Morra. L'uomo, che ha fatto perdere le sue tracce, è attualmente ricercato in tutto il territorio ogliastrino.