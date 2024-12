S.A. 13 maggio 2021 Monopattino, bando per 3 licenze ad Alghero La deliberazione di giunta dello scorso 28 aprile rinvia ad un imminente avviso pubblico la ricerca di tre nuovi operatori che firmeranno una convenzione fino a luglio del 2022. La manifestazione prevede una flotta di 240 mezzi elettrici, 80 per ciascuna licenza



ALGHERO - Alghero si prepara alla nuova frontiera della mobilità sostenibile con una manifestazione d'interesse che riguarda l'aumento dei monopattini elettrici nel territorio comunale. Una risposta alla richiesta sempre più ampia di questi mezzi da parte dei residenti e dei turisti che li scelgono nei loro spostamenti in città.



La deliberazione di giunta dello scorso 28 aprile rinvia ad un imminente avviso pubblico la ricerca di tre nuovi operatori interessati a svolgere i servizi di mobilità in sharing a flusso libero. Il numero massimo di mezzi consentiti in questa «fase sperimentale» è pari a 240 (80 per ogni licenza).



Con ciascun operatore selezionato verrà poi sottoscritta una convenzione per la gestione del servizio che si concluderà il 27 luglio del prossimo anno. Per il servizio - è specificato nel documento - non sarà dovuto alcun canone all'amministrazione comunale.