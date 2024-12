Red 13 maggio 2021 Custodia Musei civici: via alla procedura Le cooperative sociali di “tipo B” di Cagliari interessate a partecipare, dovranno presentare la domanda via Posta elettronica certificata entro martedì 25 maggio



CAGLIARI - Il Servizio Cultura e spettacolo del Comune di Cagliari ha pubblicato, nel portale degli Appalti (sezione “Bandi di gara, avvisi, esiti/Avvisi pubblici in corso”) un Avviso esplorativo per manifestazione di interesse per partecipare a una procedura negoziata riservata a cooperative sociali di “tipo B”, per l'affidamento della gestione del servizio di custodia, piccoli interventi di pulizia e servizi aggiuntivi da svolgersi nei Musei civici per un periodo di sette mesi. I siti interessati sono la Galleria comunale d'arte, il Palazzo di città e altre strutture comunali destinate all'effettuazione di attività analoghe ed equivalenti.



Le cooperative in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, dovranno presentare domanda, sul modulo predisposto dall'Ufficio Musei civici, entro martedì 25 maggio, via Posta elettronica certificata, all'indirizzo web protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it. Nell'oggetto della Pec, dovrà essere riportata la dicitura “Manifestazione di interesse per partecipare ad una procedura negoziata per l'affidamento della gestione del servizio di custodia, piccoli interventi di pulizia e servizi aggiuntivi da svolgersi presso i Musei civici e altre strutture comunali destinata all'effettuazione di attività analoghe ed equivalenti, per un periodo di sette mesi”.



Nella foto: la Galleria comunale d'arte