Red 14 maggio 2021 Green Game: Alghero in finale L´Iis “Piazza Sulis” di Alghero è tra le scuole finaliste del “Green game digital”, il campionato nazionale sul riciclo che coinvolge 20mila studenti degli Istituti secondari di secondo grado di tutta Italia



ALGHERO - “Green game-A scuola di riciclo” è il progetto didattico che sta coinvolgendo oltre 20mila studenti degli Istituti secondari di secondo grado di tutta Italia. Protagonista l’Iis “Piazza Sulis”, che ha ottenuto ottimi risultati: la classe Seconda Ap si è qualificata per la Finalissima del Campionato nazionale del riciclo, dove rappresenterà Alghero, la provincia di Sassari e il proprio Istituto contro le migliori classi di tutta Italia.



Grande soddisfazione per i docenti che, al di là del risultato, sono stati molto felici di regalare un'attività formativa, ma soprattutto divertente ed entusiasmante agli studenti, in un momento difficile come questo. Green game è un progetto dei Consorzi nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi Cial, Comieco, Corepla, Coreve e Ricrea, e per il valore etico, formativo e istruttivo è patrocinato dal Ministero della Transizione ecologica.