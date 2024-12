Red 17 maggio 2021 SuperEnalotto: un 5 a San Gavino Colpo in Sardegna: a San Gavino Monreale si è registrato un “5” da 84mila euro, grazie a una giocata nella tabaccheria di Piazza Risorgimento 5



SAN GAVINO MONREALE - La Sardegna si riscopre fortunata al SuperEnalotto: nel concorso di sabato, come riporta “Agipronews”, è stato centrato un “5” del valore di 83.924,89euro. La giocata vincente è stata registrata nella tabaccheria di Piazza Risorgimento 5, a San Gavino Monreale.



Il Jackpot, intanto, continua a crescere toccando quota 153,8milioni di euro, che saranno in palio nel prossimo concorso. L'Isola si conferma terra fortunata, visto che l'ultimo “6” è arrivato il 7 luglio 2020, con i 59,4milioni di euro finiti a Sassari.