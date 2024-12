Red 17 maggio 2021 Sardegna: riaprono i luoghi di cultura Con il ritorno dell´Isola in “Zona gialla”, riaprono i luoghi della cultura della Direzione regionale musei Sardegna. Oggi hanno riaperto al pubblico musei e aree archeologiche



CAGLIARI - Riaprono le porte i musei e luoghi della cultura in Sardegna. L’Isola passa dalla “Zona arancione” alla “Gialla” e, come previsto dalle leggi, i musei e le aree archeologiche presenti nel territorio regionale hanno riaperto al pubblico da oggi (lunedì). In ottemperanza alle nuove misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e nel rispetto delle norme di sicurezza previste nella gestione degli ingressi, ecco l’elenco e gli orari di apertura dei musei e delle aree archeologiche afferenti la Direzione regionale musei Sardegna.



Il Compendio Garibaldino di Caprera apre dal martedì alla domenica, dalle 8.30 alle 14 (ultimo ingresso 13.15). Gli accessi sono contingentati con un massimo di quindici persone ogni 15'. Per prenotare è necessario telefonare al numero 335/7505401. Il Memoriale Giuseppe Garibaldi, sempre a Caprera, è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 17.30 (ultimo ingresso 16.30). Per la visita al museo e negli spazi del Forte Arbuticci non è necessaria la prenotazione.



La Pinacoteca nazionale di Sassari è aperta dal martedì al sabato, dalle 9 alle 18, (ultimo ingresso 17.30), mentre l’area archeologica del Museo nazionale Antiquarium Turritano di Porto Torres è visitabile dal martedì al sabato, solo su prenotazione (massimo cinque persone per gruppo) nei seguenti orari: 9.30, 11.30, 15 e 16. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, si puè telefonare al numero 079/514433 o inviare una e-mail all'indirizzo web drm-sar.museoarcheo.portotorres@beniculturali.it



Nella foto: l'Area archeologica di Porto Torres