Cor 19 maggio 2021 Il caso: Diabetologia, erano spuntate le sedie Dopo le polemiche degli ultimi giorni, e proprio prima che fosse annunciato lo spostamento della Diabetologia presso i locali di via Manzoni 66, erano spuntate le sedie nel vecchio ambulatorio



ALGHERO - Pazienti, spesso anziani, costretti ad attendere il proprio turno in piedi oppure seduti sui gradini del marciapiede. Una scena che nelle ultime settimane stava diventando impietosa, oltreché assurda. Tanto che dopo le polemiche degli ultimi giorni, e proprio prima che fosse annunciato lo spostamento della Diabetologia presso i locali di via Manzoni 66 [ LEGGI ], erano spuntate le sedie nel vecchio ambulatorio. Secondo le uniche indiscrezioni che trapelano, sarebbero stati alcuni imprenditori a portarle, con i collaboratori del vicino negozio di abbigliamento sportivo a riposizionarle la mattina, in procinto dell'apertura alle visite.