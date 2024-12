Red 18 maggio 2021 Diabetologia Alghero: tutto pronto per l'apertura in Via Manzoni La querelle politica cittadina sull´inadeguatezza dei locali che ospitavano l´importante servizio sanitario pare possa volgere al termine. L´annuncio arriva dall´Associazione Diabete nord Sardegna Odv-Ets, che già a gennaio aveva denunciato la situazione







Durante questo periodo, l'Associazione «ha sempre cercato, attraverso i pazienti afferenti al servizio di Diabetologia della cittadina algherese, di tenere monitorata la situazione. Seppur consapevoli che l’ultimo mese per i pazienti non è stato facile, è stato comunque necessario un “temporaneo” trasferimento nei locali di Via Vittorio Emanuele per consentire l'ultimazione dei lavori in Via Manzoni al fine di garantire a tutti i pazienti un Centro di Diabetologia idoneo, rendendo il più confortevole possibile l'ambiente e consentendo, senza ulteriori disagi, lo svolgersi delle prestazioni ambulatoriali». ALGHERO - «Abbiamo appreso dalla stampa l’interesse delle classi politiche e delle Istituzioni, ringraziamo pertanto la sensibilità mostrata verso la problematica e vorremo “rassicurare” tutti i pazienti, che nei prossimi giorni, addirittura probabilmente dal 18 maggio 2021 il Servizio di Diabetologia sarà nuovamente operativa presso i locali di via Manzoni 66». L'annuncio arriva dall'Associazione Diabete nord Sardegna Odv-Ets, che già a gennaio aveva denunciato «l'inadeguatezza dei locali che avrebbero ospitato gli ambulatori di Diabetologia, trasferiti dall'Ospedale Marino, divenuto hub Covid, a Via Manzoni».In questi mesi, e soprattutto nell'ultimo periodo, Alghero ha visto esplodere la polemica politica, che è rimbalzata tra i banchi del Consiglio comunale, arrivando fino agli uffici della massima assise regionale a Cagliari. Una polemica preannunciata con lungimiranza dal Quotidiano di Alghero già nel dicembre 2020 [LEGGI] . Tutto questo, probabilmente, è servito ad accelerare l'iter di lavori e decisioni, fino all'annuncio.Durante questo periodo, l'Associazione «ha sempre cercato, attraverso i pazienti afferenti al servizio di Diabetologia della cittadina algherese, di tenere monitorata la situazione. Seppur consapevoli che l’ultimo mese per i pazienti non è stato facile, è stato comunque necessario un “temporaneo” trasferimento nei locali di Via Vittorio Emanuele per consentire l'ultimazione dei lavori in Via Manzoni al fine di garantire a tutti i pazienti un Centro di Diabetologia idoneo, rendendo il più confortevole possibile l'ambiente e consentendo, senza ulteriori disagi, lo svolgersi delle prestazioni ambulatoriali».