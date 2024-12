Red 20 maggio 2021 Rigenerazione urbana: bando per Architetti L´Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Sassari vuole acquisire una selezione di progetti di “Rigenerazione urbana sostenibile” che saranno selezionati da un’apposita Commissione ed esposti in mostra durante l’edizione 2021 del festival “Dall’altra parte del mare”, in programma da martedì 17 a domenica 22 agosto ad Alghero



ALGHERO - L’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori della provincia di Sassari partecipa all’edizione 2021 del festival “Dall’altra parte del mare”, organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano di Alghero, in programma da martedì 17 a domenica 22 agosto. Nell’occasione, sarà allestita una mostra dedicata a progetti di sviluppo urbano sostenibile e animato un dibattito sul tema, cui saranno invitati esperti ed esponenti del mondo professionale. Un’occasione di confronto su nuove politiche di gestione del territorio e innovative strategie di rigenerazione urbana, come il recupero e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione delle periferie, la riduzione del consumo di suolo, la riattivazione delle economie urbane e la promozione di modelli di sviluppo sostenibile.



Pubblicato il bando rivolto agli iscritti dell’Ordine di Sassari e iscritti agli Ordini Appc delle province italiane che presentino progetti sul territorio sardo, con cui s’intende acquisire una selezione di progetti di “Rigenerazione urbana sostenibile” che saranno selezionati da un’apposita commissione ed esposti durante il periodo dedicato all’evento. La mostra sarà dedicata ai progetti realizzati sia nel territorio della regione sarda, sia fuori dal contesto regionale, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere, da un lato, la professionalità dei colleghi e, dall’altro, le politiche di rigenerazione adottate sul territorio sardo, che segnano un'inversione di tendenza rispetto alle politiche degli ultimi sessant'anni, votate soprattutto a un'espansione edilizia sovradimensionata.



Questa la timeline: fino a lunedì 31 maggio l'invio dei progetti; da lunedì 7 a sabato 12 giugno si terranno i lavori della Commissione di selezione; dal 17 al 22 agosto la presentazione e l'esposizione dei progetti selezionati. La partecipazione è aperta ai professionisti iscritti all’Ordine Appc di Sassari relativamente a interventi su qualsiasi territorio e ai professionisti iscritti a qualunque Ordine Appc italiano purché con progetti sul territorio sardo. Si può partecipare sia con un’opera realizzata, sia con un progetto. La presentazione e la candidatura delle opere può essere avanzata dai progettisti. L’iscrizione dovrà avvenire contestualmente alla trasmissione degli elaborati necessari all’esame dell’intervento mediante la compilazione dell’apposito modulo annesso al bando. Tutto il materiale è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordine Architetti Sassari.