Red 20 maggio 2021 Spaccio a Olbia: 49enne in manette I Carabinieri della Sezione Operativa del locale Reparto Territoriale, nel corso di un’operazione finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto un 49enne, già noto alle Forze dell´ordine, per detenzione ai fini di spaccio



OLBIA - I Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia, nel corso di un’operazione finalizzata alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno tratto in arresto un 49enne, già noto alle Forze dell'ordine, per detenzione ai fini di spaccio. Nel corso di un controllo all’uomo, questi è stato sorpreso mentre stava cedendo in macchina al passeggero, un 45enne anch'esso già noto alle Forze dell'ordine, una dose di mezzo grammo di eroina vicino a Via Fausto Noce.



La perquisizione domiciliare ha permesso di trovare altri 5grammi di eroina, 0,7grammi di marijuana e quattro fiale di metadone, materiale per il confezionamento, sostanza da taglio, tre bilancini di precisione e 720euro in contanti, ritenuto provento dell’attività illecita. Il tutto è stato sottoposto a sequestro. L’Autorità giudiziaria, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.