Lite in famiglia: arrestato per droga

Red 20 maggio 2021



LA MADDALENA – I Carabinieri della Stazione de La Maddalena, in seguito a un intervento effettuato nella notte tra mercoledì e giovedì per dissidi in famiglia, hanno arrestato un 32enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari sono intervenuti per identificare e calmare l'uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava inveendo nei confronti della mamma e del fratello minore.



Riusciti nell’intento e riportata la serenità in casa, i Carabinieri hanno lasciato l’abitazione ma, poco dopo, sono stati richiamati. Giunti nuovamente sul posto, i militari hanno visto l’uomo scappare e, nel breve inseguimento, perdere per strada due pacchetti di plastica contenenti la sostanza stupefacente, per complessivi 200grammi di marijuana. Dopo alcune ore di ricerca, i Carabinieri hanno trovato e fermato l’autore.



La successiva perquisizione in casa ha permesso di trovare anche 2.550euro in contanti, un bilancino di precisione e alcune buste in cellophane con alcuni frammenti di marijuana. L’uomo, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, è stato accompagnato in camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima previsto per domani, venerdì 21 maggio.