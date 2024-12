video Cor 23 maggio 2021 Zero risorse per il turismo

L´assessore di Alghero rompe tutti gli schemi, ammette la grande difficoltà e chiede aiuto «con imbarazzo» alle associazioni di categoria, alle organizzazioni di rappresentanza in ambito turistico ed a tutti gli operatori economici della città per dare una mano a realizzare un'azione a sostegno dell'immagine di Alghero quale destinazione turistica.







Ecco la sua richiesta che spiazza tutti e non mancherà di far discutere, soprattutto all'interno dell'amministrazione comunale e della maggioranza: invita a diffondere due video (realizzati lo scorso anno) che raccontano in modo suggestivo la città e il suo territorio, con l’obiettivo di promuoverli sia tramite i social, sia tramite i media televisivi, utilizzando i canali social delle attività e quelli personali. «Se poi riteneste di volerlo e poterlo fare Vi chiederei di investire anche solo poche decine di euro per “sponsorizzarli”, in modo da poter dare loro la massima diffusione, magari individuando il target più funzionale alla singole attività». Una cosa è ormai assodata: la trasparenza di un assessore che mai fino ad oggi ha dato l'impressione di essersi risparmiato, si scontra con una realtà per certi versi deflagrante, alla quale sarebbe finalmente ora di porvi rimedio. ALGHERO - Nel momento più delicato per la città (le attività tentano una difficile ripartenza dopo una devastante pandemia) e per la giunta (la grave crisi che attanaglia la maggioranza e l'amministrazione potrebbe portare ad un radicale rimpasto nell'esecutivo), Marco Di Gangi rompe tutti gli schemi, ammette «l'imbarazzo» nel gestire un comparto - quello del turismo - trainante dell'economia cittadina ma azzerato di risorse economiche, e chiede «aiuto» per dare una mano a realizzare un’azione a sostegno dell’immagine di Alghero quale destinazione turistica.«Il mio imbarazzo - confessa Di Gangi - nasce dal fatto che, nonostante il turismo sia il comparto trainante e per tale motivo dovrebbe poter disporre di risorse economiche adeguate a sostenere il suo sviluppo, quello delle attività che in esso operano e la promozione della città, ad oggi nel bilancio comunale al relativo capitolo non è destinata alcuna risorsa, cosa questa che mi impedisce in questa fase di poter agire autonomamente. Confido ciò possa avvenire nel bilancio di previsione 2021 che il Consiglio Comunale dovrebbe approvare entro il mese di maggio, ma, nel frattempo, se non si vuole restare totalmente in ombra Vi chiedo di concorrere a sostenere questa iniziativa nell’interesse comune in un momento assai delicato».Sindaco e giunta spalle al muro. L'assessore - negli ultimi due anni al centro di una netta contrapposizione con la Fondazione Alghero ed i suoi vertici - rompe tutti gli schemi, ammette la grande difficoltà e si rivolge così direttamente alle associazioni di categoria, alle organizzazioni di rappresentanza in ambito turistico ed a tutti gli operatori economici della città per dare una mano a veicolare l’immagine della Riviera del corallo. Un'azione che dovrebbe rappresentare la base di qualunque politica di promozione del territorio, ma che ad Alghero - per ammissione dello stesso Marco Di Gangi - non esiste e non avviene proprio a causa delle scelte di bilancio.Ecco la sua richiesta che spiazza tutti e non mancherà di far discutere, soprattutto all'interno dell'amministrazione comunale e della maggioranza: invita a diffondere due video (realizzati lo scorso anno) che raccontano in modo suggestivo la città e il suo territorio, con l’obiettivo di promuoverli sia tramite i social, sia tramite i media televisivi, utilizzando i canali social delle attività e quelli personali. «Se poi riteneste di volerlo e poterlo fare Vi chiederei di investire anche solo poche decine di euro per “sponsorizzarli”, in modo da poter dare loro la massima diffusione, magari individuando il target più funzionale alla singole attività». Una cosa è ormai assodata: la trasparenza di un assessore che mai fino ad oggi ha dato l'impressione di essersi risparmiato, si scontra con una realtà per certi versi deflagrante, alla quale sarebbe finalmente ora di porvi rimedio. Guarda e condividi il video su Alguer.tv