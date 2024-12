Red 22 maggio 2021 Eu Green week: la Sardegna c´è L´Isola partecipa con il “Programma Eni Cbc Med”. Martedì 1 giugno è in programma l´incontro virtuale per parlare di lotta ll´inquinamento e di salvaguardia del Mar Mediterraneo



CAGLIARI - Un incontro virtuale, per parlare di clima e ambiente, e confrontarsi con gli altri Paesi del bacino euro-mediterraneo sulle buone pratiche in tema di sostenibilità. La Regione autonoma della Sardegna partecipa alla “Eu Green week” con un evento virtuale, organizzato dal “Programma Eni Cbc Med (di cui la Regione è Autorità di gestione) per martedì 1 giugno.



“Young people for zero pollution in the Mediterranean” e #cleanmed sono le chiavi di lettura dell’incontro in cui i giovani ambientalisti di tutti i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo si ritroveranno per raccontare ed esporre le azioni in corso, e quelle future, volte a rendere il mare “plastic-free” e, in generale, un ambiente più pulito e salutare. Infatti, a oggi, le sue acque risultano essere le più inquinate, con una media di 33.800 bottiglie di plastica gettate ogni minuto.



«La Regione – commenta l’assessore regionale dell’Ambiente e coordinatore della Commissione Ambiente della Conferenza delle Regioni Gianni Lampis – è impegnata già da tempo in azioni volte alla salvaguardia del nostro mare: ad esempio, con il “Progetto Maristanis” e, in particolare, con il “Contratto delle zone umide marino-costiere dell’Oristanese”, si punta a a creare il primo golfo regionale plastic-free, mediante azioni di sensibilizzazione delle comunità locali finalizzate a scoraggiare l’utilizzo della plastica usa e getta. Progetto che intendiamo estendere all’intera Isola insieme a tutte le buone pratica in materia di green e blue economy destinate alla salvaguardia del patrimonio ambientale marittimo, nell’ottica di azioni sempre più integrate a livello nazionale ed europeo».



L’incontro è organizzato nell’ambito della Eu Green week della Commissione europea; l'Italia sarà rappresentato da Giovanni Mori, portavoce di “Fridays for future Italia”. Un incontro ibrido, in cui i partecipanti potranno proporre idee e iniziative portatrici di soluzioni a lungo termine. Per partecipare, è possibile registrarsi sul sito internet EniCbcMed.