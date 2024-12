Red 26 maggio 2021 Scivola in casa: 80enne soccorsa ad Alghero I Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli sono intervenuto con due mezzi, un Aps e un´autoscala per raggiungere il quarto piano dell´appartamento di Via Mazzini-angolo Via Sanzio. Sul posto anche il personale medico del 118, che le ha prestato le cure del caso



ALGHERO – Questa mattina (mercoledì), i Vigili del fuoco del Distaccamento di Via Napoli hanno soccorso un'80enne scivolata in casa propria, ad Alghero. I Vigili del fuoco sono intervenuto con due mezzi, un Aps e un'autoscala per raggiungere il quarto piano dell'appartamento di Via Mazzini-angolo Via Sanzio. Sul posto anche il personale medico del 118, che le ha prestato le cure del caso.