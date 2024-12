S.A. 27 maggio 2021 Grotte di Nettuno, riapertura slitta a sabato Lo scorso week-end dovevano essere inaugurate nel ritorno in zona gialla per la Sardegna ma qualche ulteriore lavoro di manutenzione ha posticipato l´accoglienza del pubblico. Riapriranno sabato 29 maggio



ALGHERO - Posticipata di una settimana la riapertura delle Grotte di Nettuno ad Alghero, che potranno essere visitate da sabato 29 maggio (con prenotazione). Lo scorso week-end dovevano essere inaugurate nel ritorno in zona gialla per la Sardegna, ma qualche ulteriore lavoro di manutenzione ha posticipato l'accoglienza del pubblico.



Hanno riaperto invece i musei e i siti archeologici del territorio algherese, come previsto. Tutto quasi pronto, dunque, per rilanciare la Riviera del Corallo verso la nuova stagione, partita in ritardo anche quest'anno a causa della pandemia.



Nel primo sabato giallo hanno avuto un buon riscontro gli alberghi in città (in verità molto pochi quelli operativi) e tutto il comparto della ricettività extra-alberghiera. Positivi i numeri anche per gli esercizi pubblici che hanno inaugurato gli spazi esterni, presi d'assalto da turisti e residenti nostalgici di un aperitivo e una cena fuori dalle mura domestiche.