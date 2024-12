A.B. 27 maggio 2021 Catalana: softball ok, baseball ko Nella prima giornata dei campionati nazionali, passo falso per la squadra algherese che partecipa alla serie B nazionale: 3-0 3 11-4 per la Calì Roma. Ottimo avvio per le ragazze del softball, che battono 19-4 e 16-1 le Cinghis Nuoro



ALGHERO - Inizia in salita il campionato 2021 di serie B per la Catalana baseball Alghero che domenica ha affrontato il Cali Roma perdendo entrambe le gare. Nella prima partita, conclusasi 3-0 per i capitolini, si è assistito a un’ottima prestazione del lanciatore biancoblu Yovany D’Amico, che è rimasto sul monte per 7inning completi, rilevato poi da Simone Puddu, ugualmente incisivo. A fronte della buona condizione dei lanciatori, la difesa ha brillato poco, concedendo troppo agli avversari a causa di errori evitabili. Da dimenticare il rendimento dentro il box di battuta, dove le mazze algheresi non hanno saputo confezionare granchè, realizzando poche valide e perlopiù in situazioni di gioco che non potevano portare punti alla squadra.



In Gara2, ancora una buona prestazione dei lanciatori Leonardo D’Amico e Fabio Langella, ma la metà dei punti realizzati dal Cali (11, contro i 4 della Catalana) sono frutto di grossolani errori difensivi, segno di una preparazione ancora da calibrare. In attacco, si registrano due belle batture di Yovany D’Amico e Marco Cugia: solo due lampi in una prestazione abbastanza buia, che sicuramente il manager Heredia Campa analizzerà con i suoi ragazzi nel corso della settimana. Infatti, sabato 29 maggio, alle 15, arriverà sul diamante di Maria Pia la squadra dei Roma Brewers che, all'esordio, ha perso Gara1 e vinto Gara2 con la Swordfish Messina. La seconda partita, sempre ad Alghero, si disputerà domenica 30, alle 1.



Completamente diverso l’epilogo delle due partite giocate in casa dalle ragazze della Catalana Essenne softball, che hanno superato le Cinghis Nuoro per manifesta superiorità al terzo inning in entrambe le sfide valide per il girone G del campionato di serie B. Al di là del punteggio (19-4 in Gara1 e 16-1 in Gara2), la squadra ha mostrato una buona compattezza sia in difesa, sia in attacco, con le lanciatrici Noemi Cossu e Silvia Pala in gran forma. Buona la prova di Giorgia Nuvoli nel ruolo di catcher (a causa dell’indisponibilità per infortunio di Giovanna Pisanu), che ha ben figurato anche in battuta realizzando un fuoricampo interno. Tutte le ragazze schierate in diamante hanno comunque dimostrato di aver metabolizzato le indicazioni tecniche impartite durante il lungo periodo di preparazione dagli allenatori Foddai, Sotgiu, Sini e Manunta, contro un’avversaria sicuramente molto giovane, ma con tanto potenziale di crescita. Tra le novità, il debutto da titolare di Beatrice Tilloca, schierata in entrambe le partite nel ruolo di esterno destro, e di Rita Congiu, che si è inserita recentemente nella squadra. La Catalana softball giocherà domenica 30, alle 11, a Sassari, sul diamante di Li Punti, contro la Black Sheep Sassari.