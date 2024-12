Red 29 maggio 2021 Nega tariffa residenti ad Alghero: Abbanoa condannata Nonostante le ripetute sentenze a favore del condominio e la condanna alle relative spese di giudizio, il Gestore unico idrico ha continuato a insistere nelle sue richieste



ALGHERO - Abbanoa è stata condannata per lite temeraria a risarcire un condominio di Alghero che reclamava il legittimo riconoscimento della tariffa riservata ai residenti. Infatti, nonostante le ripetute sentenze a favore del condominio, difeso dall’avvocato Franco Dore, e la condanna alle relative spese di giudizio, il Gestore unico idrico ha continuato a insistere nelle sue richieste.



Questo ha costretto il condominio a un lungo, faticoso e costoso contenzioso, fino a determinare la decisione del Tribunale di condannare la società che gestisce il servizio idrico a un significativo risarcimento, che il condominio (come conferma il suo amministratore) devolverà in beneficienza.