Il Rally Italia Sardegna entra nel vivo Dopo lo shakedown e lo start da Alghero, domani sono in prtogramma otto prove speciali della prima giornata, con rientro ad Olbia in serata. In gara anche i protagonisti del Campionato italiano rally Terra e Cir Junior



ALGHERO - Il Rally Italia Sardegna 2021 ha acceso i motori e dopo le prime fasi di oggi (giovedì), con shakedown e poi la partenza da Alghero, domani il cronometro emetterà i primi verdetti sulle prime otto prove speciali della gara organizzata dall’Automobile club d’Italia con il supporto della Regione autonoma della Sardegna. Il quinto round del Fia World championship si è messo in moto questa mattina, con il test pre gara sul tratto “Loiri-Porto San Paolo”, poi i protagonisti della serie iridata si sono trasferiti ad Alghero per la cerimonia di partenza con i bastioni a fare da cornice.



Oggi, test con vetture da gara anche per i protagonisti del Campionato italiano rally Terra e Campionato italiano rally Junior, che saranno in gara domani su quattro degli stessi crono della gara mondiale. Gli equipaggi ripartiranno alle 5.45 dal lungomare di Alghero, e saranno quattro le prove speciali da ripetere: “Filigosu-Sa Conchedda” (22,29chilometri), passaggi alle 8.02 e 10.47; “Terranova” (14,36chilometri), passaggi alle 9.02 e 11.47; “Tempio Pausania” (12,08chilometri), passaggi 14.47 e 17.32; “Erula-Tula” (14,97chilometri), passaggi 15.47 e 18.32.



A Olbia il riordinamento di metà giornata alle 12.50 e il parco assistenza alle 13.05, poi alle 20.21 il parco assistenza di fine tappa. Saranno 567,54 i chilometri percorsi nella prima tappa, di cui 127,40 in prova speciale. Sabato 5 giugno, spazio ad altri otto crono, prima dei quattro di domenica 6, quando alle 13.50 ci sarà il traguardo e alle 15 la cerimonia del podio, sempre ad Olbia. Due passaggi sulla Filigosu-Sa Conchedda e altrettanti sulla Terranova per i migliori interpreti del Cirt e gli undici del Tricolore rally Junior, che percorreranno 73,30chilometri contro il cronometro e un percorso totale di 225,91chilometro. Start da Olbia alle 11.45 e cerimonia del Podio alle 18.30.



Nella foto: Thierry Neuville in azione