Ritrovato l´algherese scomparso

ALGHERO - E' stato ritrovato dalla Polizia pochi minuti fa, all'interno di una struttura ricettiva non lontano dalla sua abitazione, l'uomo scomparso martedì sera da Alghero. Si tratta di Chicco Santarelli (nella foto), un algherese di 62 anni.



Secondo le prime indiscrezioni sarebbe in buone condizioni fisiche, ma è stato ugualmente portato presso l'ospedale civile per accertamenti. Ieri pomeriggio era uscito dalla sua abitazione intorno alle 16,30 e l'ultima volta era stato avvistato in via Kennedy, circa un'ora più tardi. Da allora non si erano avute più notizie e il cellulare risultava spento.



I familiari questa mattina hanno sporto la denuncia di scomparsa al Commissariato di Polizia di Alghero. Nel frattempo sono proseguite le ricerche a tutto campo da parte dei familiari, amici e volontari, oltre a tutte le forze dell'ordine.



[prima pubblicazione ore 9.13]