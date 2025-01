Red 10 giugno 2021 Scritte a Balai: Comune denuncia ignoti Il Comune di Porto Torres ha presentato una denuncia contro ignoti per le scritte comparse in più punti sul muretto della spiaggia di Balai. E´ stato l´assessore comunale Daniele Amato a recarsi alla locale Stazione dei Carabinieri per chiedere l´avvio di un´indagine



PORTO TORRES - Il Comune di Porto Torres ha presentato una denuncia contro ignoti per le scritte comparse in più punti sul muretto della spiaggia di Balai. E' stato l'assessore comunale Daniele Amato a recarsi alla locale Stazione dei Carabinieri per chiedere l'avvio di un'indagine.



«Si spera così, grazie anche alla verifica dei filmati riprese dalle telecamere della zona, di individuare gli autori di un atto vandalico compiuto nelle ultime ore e che deturpa uno degli angoli più belli della città», dichiarano dal municipio turritano. «Pochi giorni fa, una coppia altoatesina ha scelto di celebrare il matrimonio civile sulle scogliere di Balai, perché lo considera un luogo estremamente suggestivo», sottolinea l'esponente della Giunta Mulas.



«E' il nostro biglietto da visita per il mercato turistico ed è incredibile che, dopo tutto lo sforzo che è stato fatto per pulire l'area, ci sia chi manifesta così poco rispetto. D'ora in poi denunceremo con regolarità tutti coloro che imbratteranno e danneggeranno beni pubblici. Collaboriamo tutti per individuare chi maltratta i nostri tesori», conclude Amato.



Nella foto: una delle scritte