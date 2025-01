video S.A. 15 giugno 2021 Alice Maggioni vola agli Europei di Nuoto L´intervista alla giovane nuotatrice di Alghero che rappresenterà l´Italia alla 47esima edizione dei Campionati europei juniores di nuoto che si svolgeranno a Roma, da martedì 6 a domenica 11 luglio. Con lei l´allenatore Sandro Fiorentino







«Siamo molto soddisfatti per questo risultato» sono le prime parole di Alice ai microfoni del Quotidiano di Alghero che racconta delle ottime prestazioni che negli ultimi anni le sono valse la convocazione in Nazionale: il terzo posto ai Campionati Italiani disputati a Riccione e il secondo a Roma, sempre nei 50 stile libero. Al suo fianco anche in queste nuova avventura ci sarà Sandro Fiorentino «il suo migliore e peggiore amico» come si definisce ironicamente l'allenatore romano che guida la squadra agonistica Asd Green Alghero e la sua punta di diamante Alice. E' stato un momento difficile per tutti gli atleti a causa della pausa dovuta alla pandemia e alla chiusura della struttura di Viale Della Resistenza.



«I ragazzi sono stati costretti prima a saltare e poi a ridurre gli allenamenti con continue trasferte a Porto Torres e Alice ha vissuto una crisi che poi è stata superata» spiega Fiorentino. Diremo ampiamente superata se ora la 17enne si prepara all'impresa europea, rappresentando la città e tutta la regione. Ma l'auspicio per la squadra è che ci siano sempre le condizioni per una preparazione adeguata e una piscina che possa accoglierli per tutto l'anno. ALGHERO - C'è sempre una prima volta e nel nuoto algherese è quella di Alice Maggioni. La studentessa del Liceo Classico Manno rappresenterà la Sardegna (insieme a Samuele Congia di Antares Iglesias) alla 47esima edizione dei Campionati europei juniores di nuoto che si svolgeranno allo Stadio del Nuoto di Roma, da martedì 6 a domenica 11 luglio.«Siamo molto soddisfatti per questo risultato» sono le prime parole di Alice ai microfoni delche racconta delle ottime prestazioni che negli ultimi anni le sono valse la convocazione in Nazionale: il terzo posto ai Campionati Italiani disputati a Riccione e il secondo a Roma, sempre nei 50 stile libero. Al suo fianco anche in queste nuova avventura ci sarà Sandro Fiorentino «il suo migliore e peggiore amico» come si definisce ironicamente l'allenatore romano che guida la squadra agonisticaGreen Alghero e la sua punta di diamante Alice. E' stato un momento difficile per tutti gli atleti a causa della pausa dovuta alla pandemia e alla chiusura della struttura di Viale Della Resistenza.«I ragazzi sono stati costretti prima a saltare e poi a ridurre gli allenamenti con continue trasferte a Porto Torres e Alice ha vissuto una crisi che poi è stata superata» spiega Fiorentino. Diremo ampiamente superata se ora la 17enne si prepara all'impresa europea, rappresentando la città e tutta la regione. Ma l'auspicio per la squadra è che ci siano sempre le condizioni per una preparazione adeguata e una piscina che possa accoglierli per tutto l'anno. Guarda e condividi il video su Alguer.tv • Leggi la notizia integrale su Alguer.cat