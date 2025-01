Red 12 giugno 2021 Truffa on-line: denunciata pugliese Il fuoristrada Mitsubishi L200 acquistato di seconda mano non era mai arrivato a Gavoi. Denunciata per truffa una 29enne di Cerignola (in provincia di Foggia) intestataria di coordinate Iban sulla quale la vittima era stato indotta ad accreditare 1.400euro



GAVOI – I Carabinieri della Stazione di Gavoi, al termine degli accertamenti connessi a una denuncia per truffa risalente a marzo, hanno deferito in stato di libertà alla competente Autorità giudiziaria una 29enne di Cerignola (in provincia di Foggia) intestataria di coordinate Iban sulla quale la vittima era stato indotta ad accreditare 1.400euro quale prezzo di acquisto per un fuoristrada Mitsubishi L200 mai recapitato.