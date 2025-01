Red 16 giugno 2021 Cultura: tutti insieme per Luca Sabato 5 giugno, nell’Auditorium del Liceo Artistico “F.Costantino”, si è svolta la cerimonia di premiazione della settima edizione del Concorso “Luca Scognamillo” dedicato al ricordo del poeta algherese e rivolto a tutti gli studenti degli Istituti superiori di Alghero



ALGHERO - Sabato 5 giugno, nell’Auditorium del Liceo Artistico “F.Costantino”, si è svolta la cerimonia di premiazione della settima edizione del Concorso “Luca Scognamillo” dedicato al ricordo del poeta algherese e rivolto a tutti gli studenti degli Istituti superiori di Alghero. Istituito nel 2013, per volontà dei genitori di Luca, dell’allora dirigente scolastico Nicola Salvio e degli insegnanti del Liceo “G.Manno” (scuola in cui Luca si è formato, mettendo in luce le sue raffinate doti poetiche), il concorso, dedicato alla produzione poetica, si è arricchito, nel corso degli anni, di nuove sezioni. Poesia, racconto, pittura, canzone, sono questi i mezzi espressivi con cui i ragazzi si sono misurati quest’anno. Autore di raccolte poetiche, di fiabe e di prose, Luca, fin da tenerissima età, aveva rivelato un talento precoce quanto sorprendente, ma è stato negli anni del liceo che ha portato a piena maturazione quella dote innata e, da allora, è stato un crescendo di creatività inesauribile. Un lascito, questo, da donare ai più giovani che, ogni anno, chiamati a partecipare al concorso e incoraggiati dai propri insegnanti, mettono alla prova le proprie abilità letterarie.



In apertura di serata, il dirigente scolastico dell’Istituto “E.Fermi” (che associa i tre licei cittadini) Mario Peretto ha elogiato l’iniziativa, istituita e portata avanti dai suoi predecessori, complimentandosi con tutti gli insegnanti impegnati nel coinvolgimento degli alunni, nel coordinamento delle varie sezioni e in tutti gli aspetti organizzativi del concorso e della cerimonia di premiazione. Ma soprattutto, ha dedicato parole di apprezzamento e di incoraggiamento nei confronti degli studenti, che hanno dovuto affrontare momenti di difficoltà nei mesi in cui l’emergenza Covid-19 ha fortemente limitato le occasioni di incontro e di socialità. In avvio di manifestazione, la referente del progetto Vannina Oggiano ha tracciato un sintetico profilo del poeta e delle motivazioni che hanno condotto all’istituzione del concorso: «Per Luca la scrittura, la poesia, sono state una vera passione e avvicinare i giovani alla letteratura ed incoraggiarli a scrivere, sono state per lui una missione: proprio con l’intento di portare avanti il suo pensiero nasce il concorso a lui dedicato». Prima di procedere alle premiazioni, è stato riservato un momento al ricordo della professoressa Enza Caneo, recentemente scomparsa, appassionata sostenitrice del concorso e membro della Commissione, alla cui memoria è stata dedicata una lirica tra le più commoventi di Luca Scognamillo.



Da sempre impegnato nella condivisione del ricordo di Luca, il Liceo Artistico “F.Costantino” si è adoperato per riservare nel concorso una sezione a lui dedicata. Quest’anno, la famiglia Scognamillo ha proposto agli studenti dell'Artistico l’illustrazione della favola sull’amicizia “L’onda e il gabbiano”, scritta da Luca nel 2011 e dedicata ai suoi amici Leonardo e Lorenzo. Gli studenti, dopo un’attenta analisi della favola, coordinati dalla docente di Discipline grafico-pittoriche Fabiana Giai, hanno interpretato le parole dello scrittore esprimendo la loro creatività in immagini con tecniche differenti. E' risultato vincitore l’elaborato di Martina Marras (classe Seconda A). Un lavoro curatissimo, eseguito con la tecnica dell’acquerello e penna su carta, a cui la studentessa ha dato il titolo “Prestami il cuore”. Il lavoro ha avuto il privilegio di vedere le sue illustrazioni accompagnare le parole di Luca nella pubblicazione della favola a cura delle “Edizioni del sole”. Marras conclude così la relazione sul suo progetto artistico in cui spiega le riflessioni da cui, dopo la lettura della favola, ha avuto origine il suo lavoro: «...e anche se l’onda dovrà andare via, sarà sempre nel cuore del gabbiano. Così è un amico, lascia per sempre un segno dentro di te, dentro al cuore, e così ha fatto Luca Scognamillo con questo racconto, con me, mi ha lasciato un segno che non andrà mai via». Durante la cerimonia, ha dato voce al testo la studentessa del Liceo Artistico Noemi Fresi, mentre sullo schermo scorrevano le pagine del libro con le illustrazioni di Martina Marras. Al secondo e al terzo posto, nella sezione “Pittura”, si sono classificati, Denis Piga e Leah Guevara (Seconda A), dei quali sono stati molto apprezzati l’originalità dei disegni, le tecniche utilizzate e l’impaginazione degli elaborati.



Per le sezioni “Poesia”, “Racconto breve” e “Canzone”, la giuria composta da Nicola Salvio, dall’ex dirigente scolastico Antonello Colledanchise, dai docenti Mary Benedetti, Enza Castellaccio, Margherita Piras e Ernesto Madau, dallo scrittore Antonio Pibiri, dalle amiche di Luca Angela ed Amalia Nuvoli e dalla mamma di Luca Andreina Uldanck, ha attribuito il primo premio per la Poesia a Cristian Grosso (Quinta A Costantino), il secondo a Giacomo Pintore (Quinta L sezione Linguistica Manno) e il terzo a Luca Agostini (Prima H Linguistica Manno). Per il Racconto breve è stata premiata Jessica Santaniello (Terza A Costantino), mentre, per la Canzone, è stato premiato Giulio Salvatori (Quinta B, sezione Classico ordinario del Manno) con “Albicocche”. Per la sezioni “Racconto e poesia”, al Liceo Artistico è stato avviato un laboratorio coordinato dalle insegnanti Carmelanna Carboni e Gianna Mura, mentre la partecipazione degli alunni del Manno è il frutto dell’incoraggiamento di ogni singolo insegnante nelle proprie classi, anche con la divulgazione dell’opera di Luca, che quest’anno si è svolta anche tramite incontri in videoconferenza con sua mamma.



Come ogni anno, la cerimonia di premiazione del concorso è stata un’occasione di incontro imperdibile per gli appassionati di letteratura, arte e musica, un momento importante dedicato ai giovani e a quanti credono nell’importanza di sostenerli nell’intraprendere la strada dell’impegno, della solidarietà e della passione per la cultura. Il momento della premiazione è sempre vissuto da tutti con grande partecipazione. Ogni anno è la signora Andreina che, con affetto ed emozione, consegna i premi agli studenti. Quest’anno, i partecipanti hanno ricevuto un attestato di partecipazione, una medaglia e una copia de L’onda e il gabbiano. La libreria “Il Labirinto” ha omaggiato con un libro i primi classificati di ogni sezione, mentre Salvio ha voluto regalare il suo libro “C’ero una volta io” a Santaniello. Premi speciali e targhe-ricordo per i migliori elaborati sono stati offerti dalla famiglia Scognamillo. «Prezioso, per la riuscita della manifestazione, è stato il supporto tecnico e organizzativo degli assistenti Nadia Fattor e Roberto Sanna – dichiarano i promotori dell’iniziativa, che auspicano - per le prossime edizioni, di riuscire a coinvolgere anche altri studenti provenienti da tutti gli istituti superiori cittadini».



Nella foto: un momento delle premiazioni