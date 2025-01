18:38 Il Marino all´Asl è una scelta irresponsabile e dannosa Non possiamo permetterci di ripetere gli errori del passato, quando l’Ospedale Marino, sotto la gestione dell´ASL, non riusciva a garantire nemmeno un numero minimo di interventi ortopedici. Oggi i numeri parlano chiaro: grazie alla gestione diretta, l’Ospedale Marino è in grado di rispondere adeguatamente alle esigenze della comunità