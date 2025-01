Red 18 giugno 2021 Lunedì riapre il Parco Tarragona Con il solstizio d´estate rivive il giardino algherese, con un restyling e una nuova gestione. Lunedì mattina, presentazione alla stampa e riapertura al pubblico



ALGHERO - Lunedì 21 giugno, alle 10, il rinnovato Parco Tarragona riapre e si presenta alla città in tutta la sua bellezza, più accogliente e pronto a ricevere famiglie e visitatori di ogni età. Il sindaco di Alghero Mario Conoci e l’assessore comunale al Demanio e Patrimonio Giovanna Caria illustreranno sul posto i lavori fatti dall’Amministrazione, consistenti in un completo restyling e messa in sicurezza dell’area verde e spiegheranno il nuovo modello di gestione che con l’affidamento alla azienda aggiudicataria, la Folia bio, verrà portato avanti con molteplici iniziative, attività, eventi e manifestazioni che favoriranno forme di aggregazione con il coinvolgimento di associazioni con particolare riferimento a realtà operanti nel territorio.