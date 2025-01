Red 21 giugno 2021 Un nuovo premio per il Manno di Alghero L´allieva della Quinta B del Liceo Classico Rebecca Greene ha vinto il secondo premio messo a disposizione dall´Agiscuola per gli studenti partecipanti in veste di giurati al Festival cinematografico “David di Donatello giovani” e parteciperà al “Campus Cinema scuola giovani” che si terrà a Roma tra novembre e dicembre



ALGHERO - L'allieva della Quinta B del Liceo Classico “G.Manno” di Alghero Rebecca Greene ha vinto il secondo premio messo a disposizione dall'Agiscuola per gli studenti partecipanti in veste di giurati al Festival cinematografico “David di Donatello giovani” e parteciperà al “Campus Cinema scuola giovani” che si terrà a Roma tra novembre e dicembre. Il concorso punta ad avvicinare gli alunni delle scuole superiori alla conoscenza del linguaggio cinematografico e al piacere del cinema come strumento di comunicazione nella contemporaneità.



I venticinque film in concorso, valutati dagli studenti in un periodo compreso tra dicembre e gennaio, richiedevano l'attribuzione di un punteggio per ogni singola proiezione e la scelta di un film su cui costruire un saggio -recensione. Il progetto, coordinato da Mariolina Cosseddu, che ha condiviso con gli alunni partecipanti la visione e la valutazione dei film, ha premiato il lavoro di Rebecca e il suo testo su “Miss Marx”, il film di Susanna Nicchiatelli sulla vita della terzogenita di Carl Marx. Il saggio di Rebecca, meticoloso e lucidamente critico, ha sezionato il film nelle sue componenti narrative, linguistiche ed estetiche.



Ma soprattutto ha letto il film in chiave interdisciplinare, mettendo a frutto le conoscenze acquisite nelle diverse discipline scolastiche per impiantare un saggio di grande respiro, di profonda e accurata indagine, di appassionata capacità introspettiva del personaggio femminile. Da segnalare anche il lavoro della compagna di classe Aurora Deriu, incentrato sul fenomeno del bullismo e sulla difficile situazione di tanti ragazzi oggetto di soprusi e di violenze.



Nella foto: Rebecca Greene