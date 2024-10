Red 23 giugno 2021 Ploaghe: arrestato scippatore di anziani I Carabinieri della locale Stazione hanno ricevuto la segnalazione di uno scippo subito da un´80enne. Sul 39enne fermato pendeva già un´ordinanza che ne disponeva gli arresti domiciliari per una rapina commessa il 30 maggio ai danni di un 72enne



PLOAGHE - I Carabinieri della Stazione di Ploaghe hanno ricevuto la segnalazione di uno scippo ai danni di un'80enne. I militari, giunti sul posto, hanno notato un uomo in fuga e, dopo averlo inseguito, lo hanno bloccato nelle vicinanze della sua abitazione. Subito dopo, hanno raccolto le dichiarazioni della vittima e di un testimone.



E' stato accertato che la donna, mentre percorreva Via Roma con in mano un borsello contenente denaro ed effetti personali, veniva avvicinata da una persona, identificata nell'uomo fermato, che glielo strappava di mano, scappando. Il 39enne, residente nel paese e già noto alle Forze dell'ordine, è stato quindi arrestato.



Su di lui pendeva già un'ordinanza emessa dal Tribunale di Sassari che ne disponeva gli arresti domiciliari per una rapina commessa il 30 maggio ai danni di un 72enne ploaghese, già indagato dagli stessi militari. La sera del 30 maggio, l'uomo, con una scusa, entrava nell'abitazione dell'anziano e, con un pretesto, rimasto nel soggiorno, rubava il portafogli da un borsello. Il 72enne, accortosi dell'accaduto, nel tentativo di recuperare il maltolto bloccava il 39enne, che reagiva spingendolo contro un muro. L'arresto in flagranza di reato è stato poi convalidato dal Tribunale di Sassari, che ha disposto i domiciliari.