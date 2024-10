Red 24 giugno 2021 Guida in stato di ebrezza: cinque denunce Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno deferito cinque persone per guida in stato di ebrezza, tutti con un tasso alcolemico superiore al consentito. Per tutti, patenti ritirate



SINISCOLA - Nel corso dell’ultima settimana, i Carabinieri della Compagnia di Siniscola hanno deferito cinque persone per guida in stato di ebrezza, tutti con un tasso alcolemico superiore al consentito un 33enne e un 21 enne di San Teodoro e un 39enne trapanese sorpresi nel centro gallurese; un 28enne di Oniferi e un 27enne di Dorgali sorpresi dalla locale Stazione. Per tutti, patenti ritirate.