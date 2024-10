Red 25 giugno 2021 Castelsardo: Bonus facciate per molte Zone C La Giunta comunale dichiara assimilabili alle “Zone A” (centro storico) e “B” (ambiti residenziali) diversi quartieri di Lu Bagnu e delle periferie urbane



CASTELSARDO - Fino a ora, solo i proprietari di abitazioni delle zone individuate come “A” (centro storico) e “B” (ambiti residenziali) di Castelsardo potevano usufruire della facilitazione previste dalla legge. Potranno quindi fare richiesta anche i residenti della lottizzazione “Pisano”, individuata come “C2” in località Li Russi (Via Eleonora d'Arborea); lottizzazione “Bonfigli”, C2 della zona Spighia (Via Eleonora d'Arborea, Via Brancaleone Doria e Via Galeotto Doria), ma anche gli abitanti di Lu Bagnu delle lottizzazioni “Lorenzoni”, “La Rocca”, “Castelmare”, “Capula”, “Baiardo”, “Corso Italia” e “Malafama”, le cui abitazioni sono nelle vie Umbria, Valle d'Aosta, Piemonte,Veneto, Lombardia, Berna, Molise, Sardegna, Tirreno, Adriatico e Del Mediterraneo.



Il provvedimento è stato possibile grazie alla circolare dell'Agenzia delle entrate. «E' un'ottima possibilità per chi vuole rifare la facciata della propria abitazione ed avere il 90percento di detrazione della spesa sostenuta - sottolinea il sindaco Antonio Capula, che ha tenuto per se la delega all'Urbanistica - ma anche un incentivo al lavoro per i numerosi imprenditori edili della città, in un momento particolarmente delicato per tutto il comparto».