Cor 25 giugno 2021 Nell´aeroporto di Cagliari apre la biblioteca Il servizio “Cagliari Airport Library”, il primo nel suo genere in uno scalo aereo italiano e uno dei pochi in Europa, sarà fruibile da tutti, in forma totalmente gratuita e consentirà la consultazione dei libri nelle aree di lettura



CAGLIARI - È stata inaugurata questa mattina presso l'Aeroporto “Mario Mameli” di Cagliari Elmas, la nuova biblioteca aeroportuale, da oggi aperta al pubblico. All’inaugurazione erano presenti i vertici SOGAER, Maurizio de Pascale presidente della Camera di Commercio Cagliari-Oristano, Alessio Quaranta, direttore generale ENAC, Gianni Chessa, Assessore Regionale al Turismo, Antonio Ena, sindaco di Elmas e lo scrittore Francesco Abate.



Fortemente voluto dalla SOGAER e sviluppato con l'attivo coinvolgimento dello staff delle aziende del gruppo, il servizio “Cagliari Airport Library”, il primo nel suo genere in uno scalo aereo italiano e uno dei pochi in Europa, sarà fruibile da tutti, in forma totalmente gratuita e consentirà la consultazione dei libri nelle aree di lettura, il prestito e il book sharing di una selezione di opere a disposizione dei visitatori.



Caratterizzata anche nell'allestimento da pregiati elementi di arredo, fortemente identitari, che richiamano la cultura e la tradizione artigianale della Sardegna, la nuova biblioteca disporrà di un ampio catalogo sia in lingua italiana sia in altre lingue.