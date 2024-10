Red 26 giugno 2021 Cala Luna: incontro tra amministrazioni L´assessore regionale degli Enti locali Quirico Sanna ha incontrato i sindaci di Baunei Salvatore Corrias e di Dorgali Maria Itria Fancello: «Bando aperto per la messa in sicurezza e la manutenzione del pontile di Cala Luna»



DORGALI - «Una politica di territorio ottenuta grazie alla sinergia tra Regione e Amministrazioni locali è la migliore strategia per la risoluzione delle problematiche a livello locale». L’assessore regionale degli Enti Locali Quirico Sanna sintetizza lo spirito dell’incontro svolto ieri mattina (venerdì) nei locali dell’Assessorato, con i sindaci di Baunei Salvatore Corrias e di Dorgali Maria Itria Fancello. La riunione era finalizzata alla risoluzione di alcune criticità riguardanti il Demanio, e nello specifico, a trovare la soluzione per mettere in sicurezza e rendere fruibile il pontile di accesso alla spiaggia di Cala Luna.



«L’obiettivo di questa Giunta - spiega Sanna - è quello di coinvolgere gli Enti locali e condividere con loro le azioni da porre in essere per dare forza ai territori: è necessario infatti uscire dall’arroccamento delle posizioni prettamente comunali, ma ragionare in una visione più ampia. I tesori naturalistici che ricadono in quei Comuni sono patrimonio dell’intero popolo sardo e pertanto, devono poter essere fruiti da isolani e turisti. I territori, quando sono uniti, sono più forti». Il pontile di Cala Luna presenta delle problematiche inerenti alla sicurezza per la navigazione e per i natanti, e per gli sbarchi dei turisti sulla spiaggia. «Essendo i poteri sul Demanio marittimo in capo alla Regione – prosegue l'assessore - abbiamo proposto ai sindaci, che l’hanno condivisa, una soluzione in linea con le esigenze presentate dalle Amministrazioni e dagli operatori del settore: abbiamo predisposto un bando, aperto a Enti pubblici e privati, in cui chiunque si assuma l’onere della messa in sicurezza del pontile si faccia carico anche delle successive opere di manutenzione: una risposta immediata per un problema che necessitava di una soluzione tempestiva».



«La Regione si è resa disponibile a continuare il confronto per porre in essere politiche di territorio che possano essere utili a tutti i Comuni che si affacciano sul golfo di Orosei, così come facciamo in tutti i territori della Sardegna. Nei giorni a seguire, ci sarà un incontro con la Capitaneria e con il direttore del Distretto marittimo del nord Sardegna, il capitano di Vascello Giovanni Canu. Abbiamo già predisposto i corridoi a mare per lo sbarco sulle spiagge, per il tempo che sarà necessario a mettere in sicurezza il pontile. Seguiranno ulteriori incontri con i Comuni per dirimere problemi che si portano avanti da decenni, in un percorso di condivisione e di sinergie stabili tra gli stessi», conclude l’esponente della Giunta Solinas.



Nella foto: l'assessore regionale Quirico Sanna