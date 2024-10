Cor 30 giugno 2021 Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas accessibili A partire dal 1 luglio in comune di Sassari ha previsti servizi dedicati per rendere accessibile la spiaggia alle persone con disabilità. Ecco tutti i dettagli



SASSARI - A partire dal 1 luglio nelle spiagge di Platamona, Porto Ferro e Porto Palmas sono previsti servizi per rendere accessibile la spiaggia alle persone con disabilità. La pandemia ha rallentato l’avvio del servizio rispetto agli anni scorsi, che però per il 2021 durerà fino a fine settembre (in passato era fino a metà mese). L’accesso è come sempre libero e i servizi sono gratuiti. A Platamona è installata una passerella in legno, dallo scivolo della rotonda fino a consentire il raggiungimento del bagnasciuga. In diramazione dalla passerella saranno realizzate sedici piazzole, con pavimentazione in legno, dotate di ombrellone, sedia e piccola balaustra di sostegno.



Si tratta di una novità in quanto nelle precedenti stagioni si arrivava a sedici postazioni soltanto a metà luglio, mentre quest’anno si è riusciti a partire dal I del mese. Sarà garantita la presenza di due operatori qualificati che tutti i giorni, dalle 10 alle 19 forniranno l’assistenza alle persone con disabilità. Sono disponibili due ausili tipo sedie spiaggia/mare per consentire la balneazione alle persone disabili o con difficoltà motorie. Sarà messo a disposizione delle persone con disabilità un servizio igienico pubblico che sarà sanificato dopo ogni uso.



A Porto Ferro sono installate passerelle in legno che consentono, partendo dagli stalli di sosta per persone con disabilità, il raggiungimento del bagnasciuga. Dalla passerella principale sono installate 3 aree di sosta (fino all’anno scorso erano due), dotate di ombrellone, sedia e piccola balaustra di sostegno. Anche a Porto Ferro sarà disponibile un bagno per persone con disabilità. È garantita la presenza di un operatore qualificato che tutti i giorni dalle 10 alle 19 fornisce la necessaria assistenza alle persone disabili. È disponibile un ausilio tipo sedia spiaggia/mare per consentire la balneazione. Anche a Porto Palmas sono previste passerelle in legno per arrivare al bagnasciuga e 2 aree di sosta. Tutte le aree di sosta saranno sempre tenute pulite e prive di sabbia.