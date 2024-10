Cor 2 luglio 2021 Il Cagliari cerca campioni a Sennori, Ittiri e Alghero Il Cagliari cerca giovani campioni: 5 luglio dalle 16.30 al Canu di Sennori, 6 luglio sempre ore 16.30 al Martineddu di Ittiri e 9 luglio dalle 17:30 al Cuccureddu di Alghero.



ALGHERO - È tempo di open day per il Cagliari Calcio, i rossoblù cercano giovani talenti nel nord-ovest dell’Isola. 3 eventi sportivi in cui il Cagliari presenta il proprio progetto di inclusione sportiva attraverso le scuole calcio del territorio. Il tour farà tappa a Ittiri il 5 Sennori, il 6 a Ittiri e il 9 l’evento più di richiamo ad Alghero. Protagonisti dell'Open Day sono i bambini e i ragazzi di diverse classi d'età: al “Basilio Canu’’ di Sennori le annate 2007, 2008 e 2009; al “Martineddu’’ i nati nel 2010, 2011 e 2012 e al “Pino Cuccureddu” di Alghero i bimbi del 2012 e 2013. L'obiettivo delle 3 giornate è la promozione del calcio giovanile in Sardegna realizzato in sinergia con diverse scuole calcio che da tempo svolgono un importante lavoro di inclusione sportiva nel territorio: l’U.S.D. Sennori Calcio, l’ASD Città di Ittiri Calcio e il Centro Formazione Cagliari Calcio di Alghero.



Alla ricerca dei giovani campioni del nord-ovest Sardegna il Cagliari Calcio manda due profondi conoscitori del panorama giovanile isolano, Bernardo Mereu e Oscar Erriu. Mereu presente a Ittiri, decano degli allenatori sardi, è responsabile dell'attività di base e guida della Football Academy: l'Academy è la casa dei centri di formazione e scouting rossoblù in Sardegna e nella Penisola, l'attività di base è lo step primario per l'ingresso nel Settore Giovanile. Oscar Erriu presente a Sennori, ex calciatore e ora allenatore professionista è da anni pietra miliare del vivaio rossoblù, ha ricoperto il ruolo di responsabile e guida di tutto il settore giovanile in cui è tuttora impegnato. Mereu e Erriu insieme saranno presenti nel main event di Alghero.



Il Cagliari scommette ancora una volta sulla Sardegna e sul nord-ovest dell'Isola alla ricerca dei migliori prospetti del territorio pronti ad iniziare il loro percorso nel mondo calcistico che conta «Siamo davvero orgogliosi si fare la nostra parte, insieme alla dirigenza del settore giovanile del Cagliari, in questo importante progetto di scouting e condivisione dei valori sociali dello sport – afferma Umberto Sassu presidente dell’Alghero Calcio e Centro di Formazione di Alghero – per noi questi sono i gol più belli: i momenti di incontro con il vivaio e le famiglie »