Spettacolo › La chitarra di Filomena Moretti al Conservatorio
S.A. 19:23
La chitarra di Filomena Moretti al Conservatorio
Il 12 novembre concerto in sala Sassu in collaborazione con il Rotary. Alla musicista sarda era stato assegnato il premio “Una sinfonia per…” 2025
La chitarra di Filomena Moretti al Conservatorio

SASSARI - Speciale appuntamento con la rassegna “I mercoledì del Conservatorio” il prossimo 12 novembre: alle 19 nella sala Sassu del Canepa è in programma il concerto della chitarrista Filomena Moretti, insignita del premio “Una sinfonia per…” assegnato in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico 2024-2025 del Conservatorio di Sassari. Diplomata al Canepa a 18 anni con il massimo dei voti e la lode sotto la guida del docente Roberto Masala, l’artista sassarese ha proseguito poi gli studi all’Accademia Chigiana di Siena, avviando una brillante carriera che l’ha portata a esibirsi nelle principali sale da concerto e teatri europei in recital solistici o in collaborazione con importanti orchestre, trasmessi dalle più note emittenti televisive continentali. Ha registrato in CD l’opera omnia di Joaquín Rodrigo per chitarra sola e di Johann Sebastian Bach per liuto, oltre a capolavori di Fernando Sor e Hector Villa-Lobos. Il concerto di mercoledì 12 in sala Sassu prevede l’esecuzione di Preludio, fuga e allegro BWV998 di Bach, la Grande Sonata di Niccolò Paganini, Homenaje a Debussy, Danza del molinero, Canción del fuego fatuo di Manuel De Falla, Sevilla di Isaac Albéniz, Un sueño en la floresta di Agustín Barrios Mangoré, Gran jota de concierto di Francisco Tárrega.
La serata è realizzata in collaborazione con il Rotary Club Sassari Nord e l’Ente musicale di Ozieri.
10 novembre
Via al Corso di panificazione ad Alghero
10 novembre
Nuovi bandi per le imprese sarde
10 novembre
Alguerunners corre e vince a Fertilia e Putifigari



