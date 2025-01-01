S.A. 15:32 L´Alghero dei record in trasferta a Ghilarza Domenica 9 novembre, allo Stadio “Walter Frau” di Ghilarza, l’Alghero affronterà il Ghilarza. Fischio d’inizio alle ore 15:00



ALGHERO - Reduce dalla vittoria contro il Li Punti e dal raggiungimento di un record storico di successi consecutivi, l’Alghero arriva a questa trasferta con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. I giallorossi guidano la classifica con 27 punti e intendono proseguire la propria marcia vincente, confermando il primato in solitaria. La squadra di mister Giorico sta attraversando un momento straordinario, caratterizzato da compattezza, fiducia e una mentalità vincente. Ogni gara, tuttavia, rappresenta una nuova sfida, da affrontare con concentrazione e rispetto per l’avversario.



Le parole di mister Giorico alla vigilia del match: «La partita contro il Ghilarza sarà una partita molto difficile, tutte le squadre ora vorranno fermare la capolista. Inoltre arrivano da una grande vittoria fuori casa contro il Bosa, un risultato per niente scontato. Hanno un ottimo allenatore che sta cercando di lavorare per competere al pari di tutti in questo campionato, proprio per questo i ragazzi non sottovaluteranno gli avversari, sanno che per continuare la striscia positiva ogni partita va affrontata seriamente.»



Il Ghilarza, reduce dalla vittoria a Bosa, occupa attualmente la quindicesima posizione in classifica e cercherà davanti al proprio pubblico di interrompere la corsa della capolista. Si preannuncia una sfida interessante e combattuta, con l’Alghero determinato a difendere il primo posto e a consolidare il proprio momento d’oro in campionato.



Nella foto: Mauro Giorico