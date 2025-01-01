Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › L´Alghero dei record in trasferta a Ghilarza
S.A. 15:32
L´Alghero dei record in trasferta a Ghilarza
Domenica 9 novembre, allo Stadio “Walter Frau” di Ghilarza, l’Alghero affronterà il Ghilarza. Fischio d’inizio alle ore 15:00
L´Alghero dei record in trasferta a Ghilarza

ALGHERO - Reduce dalla vittoria contro il Li Punti e dal raggiungimento di un record storico di successi consecutivi, l’Alghero arriva a questa trasferta con entusiasmo e consapevolezza dei propri mezzi. I giallorossi guidano la classifica con 27 punti e intendono proseguire la propria marcia vincente, confermando il primato in solitaria. La squadra di mister Giorico sta attraversando un momento straordinario, caratterizzato da compattezza, fiducia e una mentalità vincente. Ogni gara, tuttavia, rappresenta una nuova sfida, da affrontare con concentrazione e rispetto per l’avversario.

Le parole di mister Giorico alla vigilia del match: «La partita contro il Ghilarza sarà una partita molto difficile, tutte le squadre ora vorranno fermare la capolista. Inoltre arrivano da una grande vittoria fuori casa contro il Bosa, un risultato per niente scontato. Hanno un ottimo allenatore che sta cercando di lavorare per competere al pari di tutti in questo campionato, proprio per questo i ragazzi non sottovaluteranno gli avversari, sanno che per continuare la striscia positiva ogni partita va affrontata seriamente.»

Il Ghilarza, reduce dalla vittoria a Bosa, occupa attualmente la quindicesima posizione in classifica e cercherà davanti al proprio pubblico di interrompere la corsa della capolista. Si preannuncia una sfida interessante e combattuta, con l’Alghero determinato a difendere il primo posto e a consolidare il proprio momento d’oro in campionato.

Nella foto: Mauro Giorico
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17:26
La Fc Alghero cerca il riscatto contro l’Ittiri
Sei partite, zero punti: La squadra guidata da Andrea Peana arriva all’appuntamento dopo la sconfitta sul campo della capolista Monte Alma, determinata a voltare pagina e a ritrovare fiducia
3/11 Super Alghero: è record storico di vittorie
3/11Fc Alghero, sconfitta con Monte Alma
3/11Calcio, Alghero travolge Li Punti
30/10Fc Alghero in casa della capolista Monte Alma
30/10Coppia Italia: Alghero perde a Bosa ma passa
30/10Sabato l´Alghero attende Li Punti
27/10Calcio, l´Alghero passa anche a Perfugas
26/10Fc Alghero al palo, passa anche il San Paolo
23/10La capolista Alghero in trasferta a Perfugas
22/10Fc Alghero: anticipo contro il San Paolo Sassari
« indietro archivio calcio »
6 novembre
Alghero festeggia la sua centenaria
6 novembre
Furgone in fiamme ad Alghero
6 novembre
Renzo Peretto è il nuovo Presidente della Cantina



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)