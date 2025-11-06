Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › Ad Alghero il Torneo dell´Amicizia
S.A. 16:08
Ad Alghero il Torneo dell´Amicizia
L’iniziativa di sport, integrazione e accoglienza fra popoli, culture e generi, prevede un torneo di calcetto con gli operatori e i beneficiari migranti del progetto SAI
Ad Alghero il Torneo dell´Amicizia

ALGHERO - Lunedì 10 Novembre, alle ore 16.00, si terrà ad Alghero la seconda edizione del “Torneo dell’Amicizia” presso l’impianto sportivo “La Taulera” in Via Alexander Fleming (dietro l’Ospedale Civile). L’iniziativa di sport, integrazione e accoglienza fra popoli, culture e generi, prevede un torneo di calcetto con gli operatori e i beneficiari migranti del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) “Junts” del Comune di Alghero e dell’APS G.U.S. (Gruppo Umana Solidarietà) “Guido Puletti”, insieme ai volontari e membri delle associazioni Ponti non muri ed Emergency e ai calciatori e le calciatrici della Società ASD 1976 Audax e FC Alghero Femminile, nel campo di calciotto della Scuola Calcio 1976 Audax Alghero dove attualmente sono tesserati alcuni beneficiari adulti e minori del progetto SAI algherese.

A fine torneo è previsto un momento conviviale all'interno del salone della società sportiva dove ci saranno i saluti della calciatrice della nazionale palestinese Natali Shaheen (Premio “Sport e diritti umani 2023” Amnesty International Italia e Sport4Society) e per l'occasione verrà presentato il progetto BOI, un laboratorio creativo della Società Umanitaria di Alghero - a cura di Maria Luisa Usai con il sostegno della Fondazione di Sardegna - che intreccia i linguaggi del teatro, della performance e le dinamiche dello sport con gli strumenti dell’audiovisivo per un’indagine su giovinezza, forme del maschile ed universo emotivo/sentimentale al quale sono stati invitati a partecipare anche i nostri beneficiari insieme agli studenti e scout algheresi dai 14 ai 23 anni.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/11/2025
L´Alghero dei record in trasferta a Ghilarza
Domenica 9 novembre, allo Stadio “Walter Frau” di Ghilarza, l’Alghero affronterà il Ghilarza. Fischio d’inizio alle ore 15:00
6/11/2025
La Fc Alghero cerca il riscatto contro l’Ittiri
Sei partite, zero punti: La squadra guidata da Andrea Peana arriva all’appuntamento dopo la sconfitta sul campo della capolista Monte Alma, determinata a voltare pagina e a ritrovare fiducia
3/11 Super Alghero: è record storico di vittorie
3/11Fc Alghero, sconfitta con Monte Alma
3/11Calcio, Alghero travolge Li Punti
30/10Fc Alghero in casa della capolista Monte Alma
30/10Coppia Italia: Alghero perde a Bosa ma passa
30/10Sabato l´Alghero attende Li Punti
27/10Calcio, l´Alghero passa anche a Perfugas
26/10Fc Alghero al palo, passa anche il San Paolo
23/10La capolista Alghero in trasferta a Perfugas
22/10Fc Alghero: anticipo contro il San Paolo Sassari
« indietro archivio calcio »
7 novembre
Cap d´Any, Auriemma si scaglia su Moro
7 novembre
Incendio cabina Enel ad Alghero
6 novembre
Alghero festeggia la sua centenaria



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)