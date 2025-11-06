S.A. 16:08 Ad Alghero il Torneo dell´Amicizia L’iniziativa di sport, integrazione e accoglienza fra popoli, culture e generi, prevede un torneo di calcetto con gli operatori e i beneficiari migranti del progetto SAI



ALGHERO - Lunedì 10 Novembre, alle ore 16.00, si terrà ad Alghero la seconda edizione del “Torneo dell’Amicizia” presso l’impianto sportivo “La Taulera” in Via Alexander Fleming (dietro l’Ospedale Civile). L’iniziativa di sport, integrazione e accoglienza fra popoli, culture e generi, prevede un torneo di calcetto con gli operatori e i beneficiari migranti del progetto SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) “Junts” del Comune di Alghero e dell’APS G.U.S. (Gruppo Umana Solidarietà) “Guido Puletti”, insieme ai volontari e membri delle associazioni Ponti non muri ed Emergency e ai calciatori e le calciatrici della Società ASD 1976 Audax e FC Alghero Femminile, nel campo di calciotto della Scuola Calcio 1976 Audax Alghero dove attualmente sono tesserati alcuni beneficiari adulti e minori del progetto SAI algherese.



A fine torneo è previsto un momento conviviale all'interno del salone della società sportiva dove ci saranno i saluti della calciatrice della nazionale palestinese Natali Shaheen (Premio “Sport e diritti umani 2023” Amnesty International Italia e Sport4Society) e per l'occasione verrà presentato il progetto BOI, un laboratorio creativo della Società Umanitaria di Alghero - a cura di Maria Luisa Usai con il sostegno della Fondazione di Sardegna - che intreccia i linguaggi del teatro, della performance e le dinamiche dello sport con gli strumenti dell’audiovisivo per un’indagine su giovinezza, forme del maschile ed universo emotivo/sentimentale al quale sono stati invitati a partecipare anche i nostri beneficiari insieme agli studenti e scout algheresi dai 14 ai 23 anni.