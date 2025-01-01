S.A. 16:41 Non solo Jazz: tributo Litfiba ad Alghero Proseguono gli appuntamenti di “Non solo Jazz”. Il 14 novembre (alle 22.30) al Poco Loco protagonisti gli Anistema con Franco Caforio per il tributo ai Litfiba



ALGHERO - Gli Anistema, tributo sardo ai Litfiba, saranno protagonisti del secondo appuntamento della rassegna “Non solo Jazz”, organizzata da Bayouclub Events e Poco Loco. Quella del 14 novembre (inizio alle 22.30), promette di essere una serata movimentata che certamente non deluderà le aspettative dei fan più appassionati degli Anistema come avvenne solo un anno fa, registrando un sold out, nel trentennale di Spirito quando ospiti furono Daniele Bagni e Fabrizio Simoncioni. L'evento di questo 2025 si chiama "Come back' perché già nel 2024 lo special guest Franco Caforio “Francuzzo”, doveva far parte della line up dell'evento ma dovette declinare l'invito. Stavolta ci sarà come promesso a tutti quelli che lo aspettavano già da allora.



Venerdì prossimo, ad Alghero, gli Anistema ci riproveranno per festeggiare il loro ottavo anno di attività live. Il nuovo "Litfiba Day" dunque vedrà sul palco dello storico club algherese insieme alla band sarda Franco Caforio, storico batterista del gruppo fiorentino degli anni novanta (in realtà nel giro IRA, già dagli esordi con i Violet Eves, suonava nella saletta di via De'Bardi) ha registrato e suonato live gli album più famosi, quali Terremoto, Colpo di coda, Spirito, Lacio Drom, Mondi Sommersi, Croce e Delizia, e Infinito suonando poi nel "Supercombo" la band, che dopo la separazione Renzulli/Pelù, segui' il frontman per un altro periodo dei primi 2000. Muscolare batterista annovera tra le sue ex band anche i Death SS (con lo pseudonimo di Thomas Chaste) storica e super iconica band metal di Steve Sylvester, insomma pochi fronzoli e tanta sostanza per quello che è stato certamente il batterista più "rock" nella storia dei Litfiba.

Una serata da non perdere.